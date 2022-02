Delia ammette: “Il bacio con Soleil mi è piaciuto” Alex Belli provoca la moglie (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge ha diviso la casa del GF Vip. Se Alex Belli sembra abbia gradito, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo invece hanno condannato il limone tra le due gieffine. Nonostante tutto la Pantera del Sud America non è pentita di aver baciato la sua rivale in amore. Stamani mentre si stava allenando con il quasi marito, la Duran ha spiegato come mai è felice di aver limonato Soleil: “Sto molto bene adesso, sono in pace, anche con lei. Non mi sono pentita per il bacio.É stato un modo per eliminare anche le negatività. Anche perché poi mi è piaciuto!” Alex Belli ha apprezzato le parole della moglie: “Sì è stato un bel modo di abbassare le tensioni e le barriere. Ti è ... Leggi su biccy (Di lunedì 21 febbraio 2022) IltraDuran eSorge ha diviso la casa del GF Vip. Sesembra abbia gradito, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo invece hanno condannato il limone tra le due gieffine. Nonostante tutto la Pantera del Sud America non è pentita di aver baciato la sua rivale in amore. Stamani mentre si stava allenando con il quasi marito, la Duran ha spiegato come mai è felice di aver limonato: “Sto molto bene adesso, sono in pace, anche con lei. Non mi sono pentita per il.É stato un modo per eliminare anche le negatività. Anche perché poi mi è!”ha apprezzato le parole della: “Sì è stato un bel modo di abbassare le tensioni e le barriere. Ti è ...

