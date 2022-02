Covid | Salutequità | ancora un rinvio per recupero esami e cure persi | vigilare

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) -unper ildelle prestazioni saltate durante questi due anni di pandemia-19. Il termine del 31 gennaio, entro cui le Regioni dovevano rimodulare e presentare ai ministeri della Salute e dell'Economia il proprio Piano didelle liste di attesa per accedere ai 500 milioni di euro stanziati dallo Stato, è stato prorogato al 24 febbraio. Lo evidenzia, che segnala: "Sembrerebbe che a fronte della difficoltà di alcune Regioni di rimodulare i Piani regionali dientro i termini, il ministero della Salute abbia concesso la proroga". Tale proroga, rileva l'associazione, "arriva a valle di un ulteriore periodo particolarmente difficile per i pazienti Non. Molte ...

