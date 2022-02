Covid oggi Toscana, 1.316 contagi: bollettino 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.316 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani si Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.316 su 11.630 test di cui 5.157 tamponi molecolari e 6.473 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,32% (47,3% sulle prime diagnosi)”, scrive, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.602.604 di cui 2.293.485 dosi booster. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.316 ida coronavirus in, 212022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani si Telegram. “I nuovi casi registrati insono 1.316 su 11.630 test di cui 5.157 tamponi molecolari e 6.473 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,32% (47,3% sulle prime diagnosi)”, scrive, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 8.602.604 di cui 2.293.485 dosi booster. L'articolo proviene da Italia Sera.

Covid, news. Mascherine al chiuso e green pass resteranno, ipotesi quarta dose. LIVE

Covid Taurianova, aumentano ancora i positivi: salgono a 657 gli attuali contagi Covid Taurianova, aumentano ancora i positivi: salgono a 657 gli attuali contagi. Nel bollettino ieri si registrano 62 nuovi casi. Ci sono due attualmente due ricocerati e non si registra nessun nuovo ...

