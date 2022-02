Covid: Figliuolo, 'in Toscana ciclo completo vaccino per 91% popolazione' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Firenze, 21 feb. - (Adnkronos) - Per quanto riguarda la vaccinazione anti Covid, "se pensiamo alla Toscana, è oltre il 91,2% di cicli completi effettuati, e 96% prima dose e dose completa". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Firenze, al termine della visita all'ospedale pediatrico Meyer. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Firenze, 21 feb. - (Adnkronos) - Per quanto riguarda la vaccinazione anti, "se pensiamo alla, è oltre il 91,2% di cicli completi effettuati, e 96% prima dose e dose completa". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo, oggi a Firenze, al termine della visita all'ospedale pediatrico Meyer.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Per la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni' e 'sarà abbastanza estensiva' per le cat… - Agenzia_Ansa : Rispondendo a chi gli chiedeva cosa farà dopo la fine dello stato di emergenza Covid, Figliuolo ha detto: 'Di cose… - rtl1025 : ??'Per ciò che riguarda la #quartadose di #vaccino anti #Covid stiamo per dare le disposizioni attuative. Sarà abbas… - baratto_m : RT @Agenzia_Ansa: 'Per la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni' e 'sarà abbastanza estensiva' per le categorie… - MancoUnEuro : RT @Corriere: Figliuolo: «Dal 1 marzo la quarta dose ai fragili. L'89% degli italiani ha concluso il ciclo vaccinale» -