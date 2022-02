Così il calcio si è telesuicidato Juventus nei guai

Così il calcio si è (tele)suicidato. Juventus nei guai (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il suicidio Juve dei diritti tv Le macerie rimaste con il passaggio da Sky a Dazn Il Fatto Quotidiano, pagina 9, di Paolo Ziliani. Ricordate quando, la primavera scorsa, i presidenti di Serie A meditavano di fare causa ad Andrea Agnelli (22 aprile 2021, titolo del Corriere della sera: “Superlega, club di Serie A: causa ad Agnelli per aver fatto fuggire i fondi. Il presidente bianconero rappresentava tutti nelle trattative con Cvc-Fsi-Advent: sfumati 1,7miliardi”) che fece colare a picco l’accordo concluso dal presidente di Lega Dal Pino con i fondi di private equity, fondi su cui si fiondò Tebas, presidente della Liga, che a stretto giro di posta portò a casa un accordo da 2,6 miliardi che fece subito rifiatare l’intero calcio spagnolo? Ebbene: si parla della stessa Juventus che spalleggiata dall’Inter di Marotta e da Napoli, Atalanta, Lazio, ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il suicidio Juve dei diritti tv Le macerie rimaste con il passaggio da Sky a Dazn Il Fatto Quotidiano, pagina 9, di Paolo Ziliani. Ricordate quando, la primavera scorsa, i presidenti di Serie A meditavano di fare causa ad Andrea Agnelli (22 aprile 2021, titolo del Corriere della sera: “Superlega, club di Serie A: causa ad Agnelli per aver fatto fuggire i fondi. Il presidente bianconero rappresentava tutti nelle trattative con Cvc-Fsi-Advent: sfumati 1,7miliardi”) che fece colare a picco l’accordo concluso dal presidente di Lega Dal Pino con i fondi di private equity, fondi su cui si fiondò Tebas, presidente della Liga, che a stretto giro di posta portò a casa un accordo da 2,6 miliardi che fece subito rifiatare l’interospagnolo? Ebbene: si parla della stessache spalleggiata dall’Inter di Marotta e da Napoli, Atalanta, Lazio, ...

FBiasin : Per permetterti il calcio del “tutti nella trequarti avversaria”, devi avere giocatori capaci, ovvio, ma soprattutt… - Stammeston : @FrancescaCphoto @DonDie_Sospeso Per me non era così netto,ho voluto sottolineare come ormai in contatti del genere… - giorgiomaresi : @LeonettiFrank ?? così sono il CANCRO del Calcio , ecco una dalle cause che poi porta gli Arbitri ad aver il terrore… - radekulovic : E certi errori non possono essere colpa del gioco, perché se sparisci in campo è colpa dello stile di gioco, ma le… - Periferiacapit1 : Riqualificazione degli spazi, efficientamento energetico e un campo da calcio: così rinasce #Corviale -

Ultime Notizie dalla rete : Così calcio Bertolini: "L'Europeo? Sognare non costa niente" "Siamo soddisfatti, raggiungere la finale è sempre molto prestigioso in un torneo così importante. Sono soddisfatta per l'atteggiamento delle ragazze". Così il ct della Nazionale italiana di calcio femminile Milena Bertolini che ha raggiunto la finale della Algarve Cup contro la Svezia e già guarda all'Europeo di luglio. "Sognare non costa niente, ...

Atalantamania: Dea malvista in Champions, senza punte, punti e spunti! Peccato, perché così si ammazza il gioco e si perde la bellezza del calcio, due principi che forse l'Atalanta sola in Serie A in questi anni ha saputo perseguire regalando emozioni che, chi parteggia ...

Juric attacca: «Così non è più calcio. Inspiegabile e scioccante la scelta del Var»