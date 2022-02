Contributi fondo perduto turismo: ecco l’elenco delle spese ammesse (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Ministero del turismo ha reso noto con l’Avviso del 4 febbraio 2022 l’elenco delle spese ammissibili agli incentivi previsti dal cosiddetto “Decreto PNRR” a beneficio di imprese turistiche e agenzie di viaggio. Le agevolazioni in questione si concretizzano in un credito d’imposta e in Contributi a fondo perduto turismo introdotti a norma dell’articolo 1 del Decreto Legge 6 novembre 2021 numero 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito in Legge 29 dicembre 2021 numero 233. Le modalità applicative di quanto previsto dal Decreto PNRR sono state oggetto di un Avviso pubblico del Ministero del turismo del 23 ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Ministero delha reso noto con l’Avviso del 4 febbraio 2022ammissibili agli incentivi previsti dal cosiddetto “Decreto PNRR” a beneficio di imprese turistiche e agenzie di viaggio. Le agevolazioni in questione si concretizzano in un credito d’imposta e inintrodotti a norma dell’articolo 1 del Decreto Legge 6 novembre 2021 numero 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzioneinfiltrazioni mafiose”, convertito in Legge 29 dicembre 2021 numero 233. Le modalità applicative di quanto previsto dal Decreto PNRR sono state oggetto di un Avviso pubblico del Ministero deldel 23 ...

Ultime Notizie dalla rete : Contributi fondo I progetti per il Pnrr: arrivano 10 milioni ai Comuni siciliani Per le ex Province e per i Comuni al di sotto dei 30mila abitanti arrivano i contributi nazionali del Fondo per la progettazione territoriale, stanziati dal governo Draghi con un Dpcm di fine 2021 e ...

Bonus Alberghi 2022: il Decreto di Attuazione PNRR diventa legge Per questo motivo, il Governo ha deciso di introdurre nuovi sostegni sotto forma di bonus e contributi a fondo perduto, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva nazionale e rilanciare il ...

Gestione di impianti natatori: in arrivo i contributi a fondo perduto per le ASD Ipsoa Bando Coopstartup, domani l’incontro Contributi a fondo perduto per chi intende avviare una nuova cooperativa: se ne parlerà domani alle 17, via Zoom, con tutti coloro che vogliono informazioni su Coopstartup Romagna, bando di Legacoop, ...

L’accesso al Fondo di garanzia fa bene ai conti delle imprese "Il Fondo di garanzia si rivela molto utile come strumento di inclusione finanziaria, in quanto offre un contributo importante a sostegno delle imprese che hanno bisogno di investire per crescere e ...

