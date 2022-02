Chi è Antonio Medugno? Età, altezza, fidanzata e Instagram (Di lunedì 21 febbraio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su chi è Antonio Medugno, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: l’età, l’altezza, la fidanzata e dove seguirlo su Instagram e social. Chi è Antonio Medugno Nome e Cognome: Antonio MedugnoData di nascita: 1998Luogo di Nascita: NapoliEtà: 24 annialtezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: modello e influencerfidanzata: informazione non disponibileFigli: Antonio non ha figliTatuaggi: Antonio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su chi è, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: l’età, l’, lae dove seguirlo sue social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1998Luogo di Nascita: NapoliEtà: 24 anni: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: modello e influencer: informazione non disponibileFigli:non ha figliTatuaggi:L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

antonio_staglia : RT @PaoloRonk: Problema: Nei magazzini ci sono 218 milioni di mascherine fuori norma. Lo stoccaggio costa 313mila euro al mese. Per smaltir… - antonio_staglia : RT @Enrico__Costa: La mattina del 26 novembre 2019 176 (centosettantasei!) finanzieri vengono incaricati di una raffica di perquisizioni in… - mategaia : @fasulo_antonio In realtà strizza l'occhiolino all'altra Lega, non quella di Salvini ma quella di Giorgetti, Zaia e… - antonio_spe : RT @borghi_claudio: Buono, stiamo facendo ridere il mondo. Un sano esperimento sociale in mano a speranza. E domani siete pronti ad inform… - antonio_bordin : RT @antonio_bordin: Ma il #Trudeau che manganella i manifestanti del #FreedomConvoy è per caso lo stesso che s’inginocchiava con i #BlackLi… -