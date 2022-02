Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: azzurri in emergenza! (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il penultimo posticipo della 26° giornata di Serie A vedrà affrontarsi Cagliari e Napoli: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 19:00. I padroni di casa sono terzultimi in classifica con 21 punti. Gli uomini di Mazzarri nelle ultime 5 partite hanno ottenuto 8 punti frutto di due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Questo score ha permesso ai sardi di portarsi a -1 dal Venezia diciassettesimo. Fare punti in questa partita significherebbe mettere pressione alle altre pretendenti per la salvezza e il tecnico ex Napoli ci proverà mandando in campo i suoi con il 3-5-1-1. Rispetto alla partita pareggiata con l’Empoli cambia la difesa dei rossoblù: partirà infatti dalla panchina Olbert; al suo posto ci ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il penultimo posticipo della 26° giornata di Serie A vedrà affrontarsi: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme leche scenderanno in campo alle 19:00. I padroni di casa sono terzultimi in classifica con 21 punti. Gli uomini di Mazzarri nelle ultime 5 partite hanno ottenuto 8 punti frutto di due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Questo score ha permesso ai sardi di portarsi a -1 dal Venezia diciassettesimo. Fare punti in questa partita significherebbe mettere pressione alle altre pretendenti per la salvezza e il tecnico exci proverà mandando in campo i suoi con il 3-5-1-1. Rispetto alla partita pareggiata con l’Empoli cambia la difesa dei rossoblù: partirà infatti dalla panchina Olbert; al suo posto ci ...

Advertising

sscnapoli : In occasione della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’UNESCO, abbiamo deciso di celebrare la… - LiveSpo94848910 : Cagliari vs Napoli Live - TodayLiveSport6 : Cagliari vs Napoli Live - TodayLiveSport6 : Cagliari vs Napoli Live - SoccerliveHD9 : Cagliari vs Napoli Live stream ??? -