Borsa | Mosca crolla - 10% con rischio sanzioni

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Fortissima corrente di vendite sulladi: in chiusura di seduta l'indice principale Moex cede oltre il 10%, il calo più ampio dal marzo 2020, l'indice Rtsi il 12%. Allo stesso modo sotto ...

MILANO, 21 FEB - Fortissima corrente di vendite sulla Borsa di Mosca: in chiusura di seduta l'indice principale Moex cede oltre il 10%, il calo più ampio dal marzo 2020, l'indice Rtsi il 12%. Allo stesso modo sotto violenta pressione anche i Cds (Credit default swap).