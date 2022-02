Allegri | «Col Villarreal passiamo al 50% Devo proteggere Vlahovic»

(Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le parole del tecnico della Juventus Massimilianoha parlato in conferenza alla vigilia di-Juve. CHE PARTITA SI ASPETTA – «Abbiamo 50% di possibilità di passare. Vengono da un periodo buono, e hanno un allenatore molto bravo. Sarà una partita credo tattica, dove bisognerà stare attenti ai dettagli e portare l’episodio dalla nostra parte. I tifosi spingeranno loro, quindi dovremo fare una partita ordinata e di pazienza. L’obiettivo è passare il turno ma non lo passeremo domani, a meno che non vinceremo 3-0» ATALANTA E TORINO – «Non sono d’accordo su quello che la Juventus ha fatto con Torino e Atalanta. Col Toro è stata una partita combattuta e noi abbiamo fatto una buona gara. La Juve è passata dal diventare quarta 20 giorni fa, al forse arrivare quarti fino a vincere lo Scudetto. Ci vuole calma, ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "Villarreal passiamo al 50%. Devo proteggere Vlahovic". Le parole del tecnico della Juventus Massimilianoha parlato in conferenza alla vigilia di Villarreal - Juve. CHE PARTITA ......Massimiliano, che invita a tenere alta l'attenzione: 'Non è un ottavo di finale scontato. Il loro allenatore è molto bravo, abbiamo le stesse possibilità di passare entrambe'. DERBY - '...