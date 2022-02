VIDEO – Vigili spengono grosso incendio. Emissioni: richiesti rilevamenti Arpac (Di domenica 20 febbraio 2022) Sabato di fuoco a Salerno. Il via delle Calabrie si è sviluppato un grosso incendio in un deposito. Sul posto sono immediatamente giunte tre autobotti dei Vigili del Fuoco, distaccamento di Giffoni Valle Piana, coordinate dal Comando provinciale. Che fa sapere: “Abbiamo constatato il notevole rilascio di sostanze da combustione in atmosfera. Il nostro massiccio intervento ha evitato che l’incendio si propagasse alla vicina palazzina adibita ad abitazioni. Contestualmente il coordinatore della sala operativa provinciale ha contattato l’Arpac per i rilievi ambientali di competenza. Al termine delle operazioni, la struttura è stata transennata”. Immagini e VIDEO forniti dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Salerno. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di domenica 20 febbraio 2022) Sabato di fuoco a Salerno. Il via delle Calabrie si è sviluppato unin un deposito. Sul posto sono immediatamente giunte tre autobotti deidel Fuoco, distaccamento di Giffoni Valle Piana, coordinate dal Comando provinciale. Che fa sapere: “Abbiamo constatato il notevole rilascio di sostanze da combustione in atmosfera. Il nostro massiccio intervento ha evitato che l’si propagasse alla vicina palazzina adibita ad abitazioni. Contestualmente il coordinatore della sala operativa provinciale ha contattato l’per i rilievi ambientali di competenza. Al termine delle operazioni, la struttura è stata transennata”. Immagini eforniti daidel Fuoco del comando provinciale di Salerno. La Denuncia.

