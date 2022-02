Verissimo, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ('nemiche' al Gf Vip): 'Vi riveliamo il nostro vero rapporto' (Di domenica 20 febbraio 2022) Ospiti a Verissimo, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli , entrambe opinioniste al Gf Vip, raccontano l'evoluzione del loro rapporto 'amore - odio'. A sugellare questo rapporto altalenante è l'abbraccio ... Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022) Ospiti a, entrambe opinioniste al Gf Vip, raccontano l'evoluzione del loro'amore - odio'. A sugellare questoaltalenante è l'abbraccio ...

Advertising

Elena04070657 : RT @soleilsorge__: Sonia a verissimo ha detto che vuole che vincesse Soleil??? SONIA TI AMIAMO???? #gfvip #verissimo #solearmy - Elena04070657 : RT @sonosoniaa: SONIA CHE A #Verissimo DICE CHE PER LEI DEVE VINCERE “SOLEIL”???????????????? #GFvip - chiara_sciuto : RT @Soleilandia: Sonia a Verissimo: 'vorrei che vincesse Soleil' ???? Perché a lei, come a Soleil di farsi odiare ancora di più degli haters… - sienatorix : RT @Soleilandia: Sonia a Verissimo: 'vorrei che vincesse Soleil' ???? Perché a lei, come a Soleil di farsi odiare ancora di più degli haters… - BellaClod : RT @sonosoniaa: SONIA CHE A #Verissimo DICE CHE PER LEI DEVE VINCERE “SOLEIL”???????????????? #GFvip -