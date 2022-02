Venezia | Henry | «La strada è quella giusta per centrare la salvezza»

(Di domenica 20 febbraio 2022) Thomas, attaccante del, ha parlato dopo il pareggio contro il Genoa: ecco le sue dichiarazioni Thomas, attaccante del, ha parlato dopo il pari con il Genoa ai microfoni di DAZN. LE PAROLE – «Abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare ma non ci siamo riusciti, poi il Genoa ha preso coraggio dopo il pari, ma è il risultato giusto. Ho dedicato il gol a Lezzerini, purtroppo ha avuto questo infortunio ed ha finito la stagione. Siamo un bel gruppo, se vogliamo restare in serie A è importante continuare su questaanche nelle partite che ci restano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tabellino di- Genoa 1 - 1T. 13, Ekuban C. 29(3 - 4 - 3): Romero; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Crnigoj (46 Ebuehi) (75 Tessmann), Ampadu, Cuisance (75 Ullmann), Haps; ...Ekuban risponde ade Genoa portano a casa un punto a testa nel match del Penzo. Pari importante soprattutto per i lagunari che, in attesa di conoscere il risultato del Cagliari con il Napoli, si portano ...Tre partite in meno Formazioni Ufficiali Venezia-Genoa. VENEZIA (4-3-3): Romero; Svoboda, Ceccaroni, Caldara, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Nani. (CalcioMercato.it) Nel recupero ci ...Al 13' il Venezia passa in vantaggio. Sul corner battuto da Aramu Ceccaroni, piazzato sul primo palo, prolunga per Henry che infila Sirigu. Al 19' ci prova Nani dalla distanza con una conclusione ...