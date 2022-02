Scamarcio | le prime parole sull’amore bellissimo per Benedetta Porcaroli

(Di domenica 20 febbraio 2022) Un amore nato sotto i riflettori ma custodito gelosamente in un angolo piccolissimo che Riccardosi sono ritagliati per vivere tutto lontani dal clamore del gossip. Che stiano insieme non è un mistero, ma non hanno mai parlato apertamente della loro relazione, preferendo battere la strada della riservatezza. Lo ha fatto per la prima volta lui, in un’intervista a D di Repubblica, nella quale ha speso lesul rapporto che lo lega alla collega attrice (e ora fidanzata)., ledi RiccardoTelegrafico e molto diretto, com’è sempre stato, Riccardoè voluto intervenire in prima persona per mettere un punto sulle voci che si sono rincorse nei ...

Advertising

CadyLeeRock : Sto guardando un film su Prime con Bradley Cooper e c'è pure Scamarcio che fa una parte insignificante, lol ma come… -

Ultime Notizie dalla rete : Scamarcio prime

Di lì a poco l'avvento di quella ragazza e leevidenti crepe che si evidenziano in quel mondo ... Ad interpretare i protagonisti ci sono due bravi attori come Riccardoe Benedetta ......a circolare levoci in merito a un possibile flirt tra l'attrice di Ba by e quello di Te metri sopra il cielo in un primo momento nessuno aveva dato molto peso al gossip: Riccardo...Porcaroli, le prime parole di Riccardo Scamarcio Telegrafico e molto diretto, com’è sempre stato, Riccardo Scamarcio è voluto intervenire in prima persona per mettere un punto sulle voci che ...si sono fatti scattare le loro primissime foto in coppia. Il 24 febbraio uscirà al cinema L'ombra del giorno, il nuovo film che ha come protagonisti i due celebri attori. Scamarcio, durante l ...