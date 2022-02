Premier League 2021/2022: i Wolves abbattono anche il Leicester, è 2-1 (Di domenica 20 febbraio 2022) Posticipo di Premier League molto interessante tra Wolverhampton e Leicester. Gli uomini di Bruno Lage portano a casa infatti una importante vittoria contro la squadra di Brendan Rodgers. La gara si apre già al 9? minuto, con la rete di Ruben Neves, assistito ottimamente da Raul Jimenez. Sul finire di primo tempo, la riapre Lookman, su assist di Albrighton. Al minuto 66? tornano di nuovo in vantaggio i Wolves per il gol del definitivo 2-1. Questa volta la rete è di Podence, servito da Dendoncker. Gara molto cattiva, ben 8 ammoniti: Ait-Nouri, Podence, Dendoncker e Ruben Neves per i padroni di casa, per gli ospiti invece Soyuncu, Albrighton, Lookman e Ricardo Pereira. Con questa vittoria, i Wolves tornano in settima posizione, Leicester fermo in undicesima. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Posticipo dimolto interessante tra Wolverhampton e. Gli uomini di Bruno Lage portano a casa infatti una importante vittoria contro la squadra di Brendan Rodgers. La gara si apre già al 9? minuto, con la rete di Ruben Neves, assistito ottimamente da Raul Jimenez. Sul finire di primo tempo, la riapre Lookman, su assist di Albrighton. Al minuto 66? tornano di nuovo in vantaggio iper il gol del definitivo 2-1. Questa volta la rete è di Podence, servito da Dendoncker. Gara molto cattiva, ben 8 ammoniti: Ait-Nouri, Podence, Dendoncker e Ruben Neves per i padroni di casa, per gli ospiti invece Soyuncu, Albrighton, Lookman e Ricardo Pereira. Con questa vittoria, itornano in settima posizione,fermo in undicesima. SportFace.

