“Potenziale guerra in Europa” Scatta l’allarme sull’Ucraina

(Di domenica 20 febbraio 2022) La tensione è molto forte e ciascun ucraino lo ha potuto notare anche guardando la Tv sabato pomeriggio. Durante il talk show “Libertà di Parola”, in onda su una delle emittenti più seguite, il confronto tra un giornalista e un deputato del partito “Per la Vita”, vicino alle posizioni filorusse, si è trasformato in rissa. InsideOver.

Gb, Mosca pianifica più grandein Europa dal 1945 Le prove suggeriscono che la Russia stia pianificando "la più grandein Europa dal 1945", ha detto il primo ministro britannico, Boris ......piano che stiamo vedendo è per qualcosa che potrebbe essere davvero la più grandein Europa dal 1945 solo in termini di vaste proporzioni'. Le persone devono considerare non solo la...Per capire gli effetti di un potenziale conflitto sulle borse occorre analizzare l’andamento degli indici azionari durante le varie guerre. In attesa di vedere qualche segnale di auspicabile ...Al momento continua ad essere una “guerra di parole”, con lanci di accuse ... Le persone devono considerare non solo la potenziale perdita di vite umane degli ucraini, ma anche dei «giovani russi», ha ...