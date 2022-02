Pechino 2022, bob a 4 maschile: oro e argento Germania, 15° Baumgartner (Di domenica 20 febbraio 2022) Francesco Friedrich si aggiudica la medaglia d’oro nel bob a 4 maschile per quanto concerne le Olimpiadi 2022 di Pechino. Il tedesco si conferma davanti a tutti, portando l’ennesima vittoria in questi Giochi alla Germania con il tempo finale di 3’54?30, staccando di 37 centesimi il connazionale Johannes Lochner. Niente tripletta per i tedeschi che vedono il canadese Justin Kripps chiudere di 6 centesimi davanti a Christoph Hafer. L’Italia si piazza al 15° posto con Patrick Baumgartner, autore di un’ottima quarta run e in ritardo di 3?40 dalla vetta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Francesco Friedrich si aggiudica la medaglia d’oro nel bob a 4per quanto concerne le Olimpiadidi. Il tedesco si conferma davanti a tutti, portando l’ennesima vittoria in questi Giochi allacon il tempo finale di 3’54?30, staccando di 37 centesimi il connazionale Johannes Lochner. Niente tripletta per i tedeschi che vedono il canadese Justin Kripps chiudere di 6 centesimi davanti a Christoph Hafer. L’Italia si piazza al 15° posto con Patrick, autore di un’ottima quarta run e in ritardo di 3?40 dalla vetta. SportFace.

