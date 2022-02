Il palazzo in cui fu giustiziato Giovanni Battista (Di domenica 20 febbraio 2022) Dalla Giordania arriva la notizia di un’importantissima scoperta archeologica. Secondo lo studioso ungherese Gyozo Voros possiamo identificare . Decollazione di San Giovanni Battista dipinta da Caravaggio. L’opera si trova in una cattedrale a La Valletta – curiosauro.itIl palazzo dove morì Giovanni Battista In Giordania è stato ritrovato il palazzo in cui è avvenuta l’esecuzione di Giovanni Battista. Un luogo evocato dalla Bibbia, nel racconto della tragica morte del predicatore. Secondo il Vangelo, in quel palazzo la bella e ambigua Salomè ballò per Erode Antipa, chiedendo in cambio la testa del cugino di Gesù Cristo. Il racconto biblico non ci ha mai fornito indicazioni precise: ci parla genericamente del palazzo di ... Leggi su curiosauro (Di domenica 20 febbraio 2022) Dalla Giordania arriva la notizia di un’importantissima scoperta archeologica. Secondo lo studioso ungherese Gyozo Voros possiamo identificare . Decollazione di Sandipinta da Caravaggio. L’opera si trova in una cattedrale a La Valletta – curiosauro.itIldove morìIn Giordania è stato ritrovato ilin cui è avvenuta l’esecuzione di. Un luogo evocato dalla Bibbia, nel racconto della tragica morte del predicatore. Secondo il Vangelo, in quella bella e ambigua Salomè ballò per Erode Antipa, chiedendo in cambio la testa del cugino di Gesù Cristo. Il racconto biblico non ci ha mai fornito indicazioni precise: ci parla genericamente deldi ...

