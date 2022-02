Grande Fratello Vip 7, confermato Signorini: concorrenti e opinionisti, ultime news (Di domenica 20 febbraio 2022) Durante le chicche di gossip di Casa Chi, i giornalisti di Alfonso Signorini hanno confermato il Grande Fratello Vip 7 sempre con il direttore di Chi Magazine al timone. Sonia Bruganelli non ci sarà mentre Adriana Volpe è in “forse”. Grande Fratello Vip 7, confermato Signorini: ultime news cast e opinionisti confermato il Grande Fratello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 20 febbraio 2022) Durante le chicche di gossip di Casa Chi, i giornalisti di AlfonsohannoilVip 7 sempre con il direttore di Chi Magazine al timone. Sonia Bruganelli non ci sarà mentre Adriana Volpe è in “forse”.Vip 7,cast eil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Antonella_Soldo : E insomma, dopo 3 giorni dalla bocciatura del #referendumcannabis, Amato ha avuto il tempo di comunicarlo ai giorna… - GrandeFratello : Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP - SRVLNZ99D28L483 : RT @gigi52335676: In quanti siamo a non aver mai visto neppure un minuto de 'Il Grande Fratello'? - alessiobae : RT @gigi52335676: In quanti siamo a non aver mai visto neppure un minuto de 'Il Grande Fratello'? - AntonioCampo4 : @LuigiRiva197099 @Ruffino_Lorenzo @you_trend Non diciamo cose ridicole. Si può leggere invece di guardare il grande… -