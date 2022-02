Covid, in Lombardia 4.303 nuovi casi: 348 a Bergamo (Di domenica 20 febbraio 2022) A fronte di 50.619 tamponi processati, sono 4.303 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di domenica 20 febbraio (positività all’8,5%). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 29 decessi: 137.741 le persone attualmente positive, dato in calo di 3.481 unità rispetto alla giornata di sabato. In terapia intensiva risultano esserci 152 ricoverati (-4), 1.329 nei normali reparti (-62). I nuovi casi per provincia Milano 1.315 Bergamo 348 Brescia 518 Cremona 167 Como 282 Lecco 146 Lodi 93 Mantova 256 Monza e Brianza 387 Pavia 237 Sondrio 54 Varese 324 Leggi su bergamonews (Di domenica 20 febbraio 2022) A fronte di 50.619 tamponi processati, sono 4.303 ipositivi innella giornata di domenica 20 febbraio (positività all’8,5%). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 29 decessi: 137.741 le persone attualmente positive, dato in calo di 3.481 unità rispetto alla giornata di sabato. In terapia intensiva risultano esserci 152 ricoverati (-4), 1.329 nei normali reparti (-62). Iper provincia Milano 1.315348 Brescia 518 Cremona 167 Como 282 Lecco 146 Lodi 93 Mantova 256 Monza e Brianza 387 Pavia 237 Sondrio 54 Varese 324

