CorMez | Fabian e Osimhen dovrebbero essere a disposizione contro il Cagliari

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 febbraio 2022) Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno,Ruizinclusi nella lista delle convocazioni di Luciano Spalletti per la trasferta di domani a. “Tuanzebe è rientrato in gruppo, è l’unico volto nuovo che potrebbe aggiungersi all’elenco dei convocati perRuiz ehanno svolto un programma di recupero personalizzato in palestra, oggi saranno verificate le loro condizioni, entrambi comunquesmaltire i rispettivi problemi per la trasferta sarda. A centrocampo c’è emergenza,dovrà stringere i denti, in attacco scalpitano Mertens e Petagna e non è escluso che Spalletti possa far partiredalla panchina”. L'articolo ...