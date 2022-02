(Di domenica 20 febbraio 2022) Due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno recentemente dichiarato di essere. La coppia in questione è quella formata da, i quali hanno fatto sapere a tutti i fan di esseredel piccolo Gabriele, tramite un Instagram post. Ecco il messaggio condiviso da: “Benvenuto al mondo, piccolo Gabriele”. Lo stesso messaggio è stato condiviso poi dal giovane papà, estremamente emozionato di accogliere il suo primogenito. Invece, persi tratta del secondo figlio, dopo aver avuto una dolcissima bambina di nome Nina con il precedente compagno, il cantante de “Le vibrazioni” Francesco ...

Advertising

GrandeFratello : E a proposito di amore… Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che hanno visto il loro amore nascere proprio nella Casa… - GrandeFratello : Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in questo magico San Valentino in compagnia di #GFVIP! ?? - SerieTvserie : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori: è nato Gabriele - QuotidianPost : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori: benvenuto Gabriele! - VanityFairIt : A due anni dal colpo di fulmine, proprio durante il reality, ecco un bebè a coronamento di un amore da sogno: «Benv… -

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia

La coppia ha condiviso sui social la gioia per la nascita del loro Gabriele, arrivato dopo due anni ...E' nato il primo figlio die Paolo Ciavarro . Il piccolo è venuto al mondo sabato 19 febbraio in una clinica romana e sta benissimo. L'annuncio lo hanno dato proprio i due ex gieffini via social. Pubblicando la ...Tramite un Instagram post, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato di essere diventati genitori Due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ...Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori. L’influencer e fashion blogger catanese e il conduttore figlio d’arte, che si sono conosciuti durante la quarta edizione del Grande Fratello ...