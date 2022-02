“Chiudi la busta Maria”. C’è Posta per Te, Leandro in studio così: da Mariapaola nessun perdono (Di domenica 20 febbraio 2022) A C’è Posta per Te gli spettatori possono vedere situazioni spesso al limite. Per la serie, “quello che si deve fare” o “quello che non si deve fare”… Abbandoni, litigi, contrasti che durano anni e poi, nello studio di Maria De Filippi, la richiesta di andare oltre, di essere perdonati, di essere di nuovo una famiglia, una coppia. Anche nella puntata di sabato 19 febbraio protagonista è stata una coppia con diversi problemi. Leandro ha chiesto l’aiuto del programma per farsi perdonare dall’ex fidanzata Mariapaola. Quando i due hanno raccontato la loro storia si sono create subito due fazioni, chi spera in un ricongiungimento e chi no. Ma cosa è successo ai due ex innamorati? Beh, intanto dovete sapere che per ben due volte Leandro e Mariapaola avrebbero dovuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) A C’èper Te gli spettatori possono vedere situazioni spesso al limite. Per la serie, “quello che si deve fare” o “quello che non si deve fare”… Abbandoni, litigi, contrasti che durano anni e poi, nellodiDe Filippi, la richiesta di andare oltre, di essere perdonati, di essere di nuovo una famiglia, una coppia. Anche nella puntata di sabato 19 febbraio protagonista è stata una coppia con diversi problemi.ha chiesto l’aiuto del programma per farsi perdonare dall’ex fidanzatapaola. Quando i due hanno raccontato la loro storia si sono create subito due fazioni, chi spera in un ricongiungimento e chi no. Ma cosa è successo ai due ex innamorati? Beh, intanto dovete sapere che per ben due voltepaola avrebbero dovuto ...

Advertising

VitGen55 : On fire, chiudi la busta ! - ilCogito : RT @Gaeqdsp: Chiudi la busta e passiamo ad un padre del Medioevo che non parla con la figlia da 15 anni perché lei l'ha disonorato mettendo… - Gaeqdsp : Chiudi la busta e passiamo ad un padre del Medioevo che non parla con la figlia da 15 anni perché lei l'ha disonora… - strange_mtna : La madre non cambierà, anzi. Con la vecchiaia può solo peggiorare. Chiudi sta busta va #cepostaperte - pincellous : Non è capace di ascoltare e sentire. Chiudi la busta, sarà l’ennesimo pacco. #CePostaPerTe -

Ultime Notizie dalla rete : Chiudi busta A C'è posta per te Pio e Amedeo coinvolgono Salvatore Esposito, la frecciatina a Belen Rodriguez e Fedez L'attore, chiamato a finanziare il film del regista, ha subito affermato: " Non firmerò nulla, non darò oggetti di valore? Chiudi la busta Mari a". Ma Pio e Amedeo , infine, sono riusciti a far ...

C'è posta per te 2022, 5a puntata/ Diretta, storie: Luisa e Giovanni si sposano! Arrivati al dunque Giovanni decide di aprire la busta ma poi Giuseppe vuole le scuse e avanza pretese per aprire la busta e il padre: 'A sto punto chiudi Maria, si sta rivelando per quello che è'. La ...

“Chiudi la busta Maria”. C'è Posta per Te, Leandro in studio così: da Mariapaola nessun perdono Caffeina Magazine L'attore, chiamato a finanziare il film del regista, ha subito affermato: " Non firmerò nulla, non darò oggetti di valore?laMari a". Ma Pio e Amedeo , infine, sono riusciti a far ...Arrivati al dunque Giovanni decide di aprire lama poi Giuseppe vuole le scuse e avanza pretese per aprire lae il padre: 'A sto puntoMaria, si sta rivelando per quello che è'. La ...