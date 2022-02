Calciomercato Napoli, in Liga ed in Premier hanno messo gli occhi sul centrocampista! (Di domenica 20 febbraio 2022) Il gol segnato a Barcellona è quello della consacrazione internazionale per Piotr Zielinski. Il Napoli ha già blindato il 27enne centrocampista polacco con un contratto fino a giugno 2024 e l’opzione di prolungamento per un’altra stagione senza clausola rescissoria. Piotr Zielinski NapoliCome si legge sulla Gazzetta dello Sport, da tempo in Premier League ci sono diversi osservatori che lo seguono e anche in Spagna piace molto. Il suo cartellino ora vale 60 milioni di euro, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo e attorno a lui costruirà il futuro. Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) Il gol segnato a Barcellona è quello della consacrazione internazionale per Piotr Zielinski. Ilha già blindato il 27enne centrocampista polacco con un contratto fino a giugno 2024 e l’opzione di prolungamento per un’altra stagione senza clausola rescissoria. Piotr ZielinskiCome si legge sulla Gazzetta dello Sport, da tempo inLeague ci sono diversi osservatori che lo seguono e anche in Spagna piace molto. Il suo cartellino ora vale 60 milioni di euro, ma ilnon ha alcuna intenzione di cederlo e attorno a lui costruirà il futuro.

