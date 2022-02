Calcio | morto l' ex capitano del Perugia Pierluigi Frosio

(Di domenica 20 febbraio 2022) Protagonista della squadra seconda in A e imbattuta nel 1978 - 79- Lutto per ile in particolare per quello perugino. E'nella notte a 74 anni l'ex calciatore, allenatore e ...

Protagonista della squadra seconda in A e imbattuta nel 1978 - 79 PERUGIA - Lutto per ile in particolare per quello perugino. E'nella notte a 74 anni l'ex calciatore, allenatore e capitano del Perugia Pierluigi Frosio. Era stato colpito da una malattia e ricoverato all'...Pierluigi Frosio èall'età di 74 anni - Con la maglia del Grifo 323 presenze, la conquista della Serie A e il ...destato profonda commozione tra i tifosi del Perugia e gli appassionati di. ...Ex calciatore del Perugia dei miracoli, ex allenatore: il mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Frosio Oggi, domenica 20 febbraio 2022, ci ha lasciati Pierluigi Frosio: avrebbe compiuto 74 ...PERUGIA E' morto, a 73 anni, Pierluigi Frosio, il capitano del Perugia dei miracoli di Franco D'Attoma e Silvano Ramaccioni. Se ne va un signore del calcio che ha contribuito a fare del Perugia, ...