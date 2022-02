Alex Belli commenta il bacio tra Delia e Soleil: “Sono scioccato” (Di domenica 20 febbraio 2022) E’ stata una notte infuocata quella che i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 hanno vissuto ieri e nella casa è successo davvero di tutto nel corso della festa Wild di cui i vipponi Sono stati protagonisti. Tra le altre cose, anche un bacio davvero molto molto spinto tra Delia e Soleil, un bacio che ha lasciato praticamente tutti i concorrenti senza parole. Persino Alex Belli che ha tanto parlato di amore libero, è rimasto basito da quanto ha visto. Tra l’altro, poche ore prima, aveva chiesto alla sua compagna di cambiare le regole del gioco, parlando di un amore esclusivo. Ma a quanto pare, la voglia di Delia di baciare Soleil era troppo grande tanto da dimenticare la promessa fatta al suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 febbraio 2022) E’ stata una notte infuocata quella che i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 hanno vissuto ieri e nella casa è successo davvero di tutto nel corso della festa Wild di cui i vipponistati protagonisti. Tra le altre cose, anche undavvero molto molto spinto tra, unche ha lasciato praticamente tutti i concorrenti senza parole. Persinoche ha tanto parlato di amore libero, è rimasto basito da quanto ha visto. Tra l’altro, poche ore prima, aveva chiesto alla sua compagna di cambiare le regole del gioco, parlando di un amore esclusivo. Ma a quanto pare, la voglia didi baciareera troppo grande tanto da dimenticare la promessa fatta al suo ...

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - NinaDobrevmyon1 : RT @soleilstasiiii: “ che si azzardasse a venire qui che lo sistemo io “ “ ma chi l’ha chiamato a questo a venire qui” LA SOPRANO DIFENDEND… - steeellx : RT @xiwannaB: Barù ad Alex Belli: “ Ti vedo veramente disagiato, triste e disagiato” STO MORENDOOOO ?????? #jeru #gfvip - icarvsplume : RT @Soleilandia: Soleil: 'Sei una cazzo di merda, non vali un cazzo... E tieniti questo marito che non vale un cazzo e che continua a gioc… - cristia_urbano : RT @catiuz92: La vecchia oltre ad essere nera con suo nipote, odia talmente tanto Alex Belli che se potesse lo sfanculerebbe lei al posto n… -