Vlahovic, il tweet di sfottò del Torino poi cancellato (Di sabato 19 febbraio 2022) Dusan Vlahovic si è visto protagonista di una pessima partita ieri, complice anche un Bremer pienamente in serata Luci e ombre sul derby della Mole, andato in scena nella serata di ieri sera. Lo scontro che ha più caratterizzato la serata della stracittadina è quello tra Dusan Vlahovic e Bremer. L’attaccante serbo si è visto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Dusansi è visto protagonista di una pessima partita ieri, complice anche un Bremer pienamente in serata Luci e ombre sul derby della Mole, andato in scena nella serata di ieri sera. Lo scontro che ha più caratterizzato la serata della stracittadina è quello tra Dusane Bremer. L’attaccante serbo si è visto L'articolo

Advertising

infoitsport : Il Torino punge Vlahovic poi cancella il tweet! Cosa è successo - Gianpaolo_5 : @Cate1081 È italiano, eh. Il tweet parla di Vlahovic e tu dici che ho difeso Allegri ?? - Gianpaolo_5 : @Cate1081 No, inizio il tweet parlando di Vlahovic (non Vlaovich) perché volevo parlare di lui, molto semplice. Tu vedi Allegri ovunque ?? - gilnar76 : Il Torino punge Vlahovic poi cancella il tweet! Cosa è successo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - Salvati_Emilio : @Luissss97 Io non sono venuto a scrivere “basta con ‘sti tweet”. Non si tratta ASSOLUTAMENTE di retorica: la sera d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic tweet Juventus, Vlahovic non brilla - Ma Allegri è sommerso di critiche: 'Fermatelo' Di seguito vi proponiamo una serie di tweet che sottolineano quest'andamento. Vlahovic deve capire che alla Juve giochi ogni 3 giorni, ti arriva una palla ogni 20 minuti se ti va bene spesso dal ...

Serie A: derby della Mole finisce in pari, Juve - Torino 1 - 1 ... davanti Dybala dura meno di un'ora e la coppia Vlahovic - Morata è abbandonata a se stessa a 50 ... Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: ...

Vlahovic, il Torino provoca, poi cancella il tweet ilBianconero Vlahovic, il tweet di sfottò del Torino poi cancellato Quel tweet poi cancellato Il post della squadra granata vede scritto ... La Juventus trema e così anche la classifica. Vlahovic dovrà sperare in un regalo dalla propria ex squadra.

Il Torino punge Vlahovic poi cancella il tweet! Cosa è successo Juventus-Torino, Vlahovic difeso dai tifosi: mirino su Allegri. Già da questa mattina presto, infatti, è partita una crociata in favore di Vlahovic. Nonostante il parziale vantaggio di de Ligt, la ...

Di seguito vi proponiamo una serie diche sottolineano quest'andamento.deve capire che alla Juve giochi ogni 3 giorni, ti arriva una palla ogni 20 minuti se ti va bene spesso dal ...... davanti Dybala dura meno di un'ora e la coppia- Morata è abbandonata a se stessa a 50 ... Read More Condividi su: WhatsAppTelegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: ...Quel tweet poi cancellato Il post della squadra granata vede scritto ... La Juventus trema e così anche la classifica. Vlahovic dovrà sperare in un regalo dalla propria ex squadra.Juventus-Torino, Vlahovic difeso dai tifosi: mirino su Allegri. Già da questa mattina presto, infatti, è partita una crociata in favore di Vlahovic. Nonostante il parziale vantaggio di de Ligt, la ...