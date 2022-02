Video, sculture, habitat… abbracciamoci (Di domenica 20 febbraio 2022) Per visitare la mostra G, nata dall’intimo dialogo di opere, pensieri e visioni di Grazia Toderi e Gilberto Zorio, coppia non solo nell’arte ma anche nella vita, bisogna raggiungere Vigone, città a vocazione agricola del Piemonte sud-occidentale, circondata da campi coltivati a granoturco che d’estate si trasformano in un fitto labirinto verde e d’inverno rivelano la scabra pianura alluvionale. Nel dedalo di vicoli del centro storico si nasconde la Chiesa della Confraternita del SS. Nome di Gesù, eretta a metà … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 20 febbraio 2022) Per visitare la mostra G, nata dall’intimo dialogo di opere, pensieri e visioni di Grazia Toderi e Gilberto Zorio, coppia non solo nell’arte ma anche nella vita, bisogna raggiungere Vigone, città a vocazione agricola del Piemonte sud-occidentale, circondata da campi coltivati a granoturco che d’estate si trasformano in un fitto labirinto verde e d’inverno rivelano la scabra pianura alluvionale. Nel dedalo di vicoli del centro storico si nasconde la Chiesa della Confraternita del SS. Nome di Gesù, eretta a metà … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MartinGConde : ROMA ARCHEOLOGICA & RESTAURO ARCHITETTURA 2022. Ostia Antica, scoperto un tesoro per caso: riaffiora un luogo di cu… - mcristiana : RT @giornaledellArt: Una Biennale femminile, ma non femminista. Cecilia Alemani racconta la genesi della sua mostra, ispirata al Surrealism… - Amicix20_ : “non ho mai fatto sculture, se non romperle” io: #aka7even -