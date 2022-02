Ucciso davanti al circolo | torna la paura in Valle Caudina

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCervinara – Si è consumato in una manciata di secondi l’agguato mortale a Nicola Zeppitelli, 40 anni, titolare di unricreativo a Cervinara, in provincia di Avellino. La vittima nel primo pomeriggio di oggi dopo aver parcheggiato l’auto alla frazione Joffredo del centro dellastava raggiungendo la sede dela poche decine di metri di distanza quando è stato affrontato da una persona che ha esploso contro di lui da distanza ravvicinata diversi colpi di pistola. Ancora ignoto il motivo alla base dell’agguato sul quale indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino. Ildi cui era titolare Zeppitelli era frequentato da giovani e meno giovani residenti nella frazione del centro storico distrutta ...

19.08a colpi pistola nell'Avellinese Un uomo di 40 anni è statocon colpi di pistola nel comune di Cervinara, in provincia di Avellino. La vittima è stata uccisaa un circolo ricreativo di cui era titolare. Sull'omicidio indagano i carabinieri del ...Kiev ha fatto sapere in una nota che un soldato dell'esercito ucraino è statoda un colpo d'... e i primi tra i bambini gli orfani che le televisioni russe riprendono radunati in cortile...Un uomo di 40 anni, Nicola Zeppetelli, è stato ucciso nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio, a Cervinara. La vittima, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata gravemente ferita davanti al circolo ...Per quell'episodio è stato arrestato Salvatore Di Matola, pregiudicato 35enne, rinchiuso nel carcere di Poggioreale, rimasto in silenzio nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip.