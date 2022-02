Traghetto in fiamme, otto le persone disperse, nessun italiano (Di sabato 19 febbraio 2022) . Un membro dell’equipaggio: “quando ci siamo trovati tutti in salvo sulla scialuppa. Ci hanno applauditi” Dopo il salvataggio delle persone a bordo del Traghetto della Grimaldi Lines si credeva che tutto l’equipaggio e i passeggeri fossero stati tratti in fiamme. Invece, dopo un controllo delle autorità portuali greche, risultano disperse otto persone. Sarebbero di nazionalità diverse, turca, greca e bulgara. nessun italiano risulta tra i dispersi. “Le informazioni in nostro possesso – riferiscono dalla Grimaldi Lines – erano sbagliate. Nel controllo da parte delle autorità elleniche, per errore, erano state inserite tre persone di nazionalità italiana”. L’incendio si sarebbe sviluppato da un camion nella stiva. Il ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 febbraio 2022) . Un membro dell’equipaggio: “quando ci siamo trovati tutti in salvo sulla scialuppa. Ci hanno applauditi” Dopo il salvataggio dellea bordo deldella Grimaldi Lines si credeva che tutto l’equipaggio e i passeggeri fossero stati tratti in. Invece, dopo un controllo delle autorità portuali greche, risultano. Sarebbero di nazionalità diverse, turca, greca e bulgara.risulta tra i dispersi. “Le informazioni in nostro possesso – riferiscono dalla Grimaldi Lines – erano sbagliate. Nel controllo da parte delle autorità elleniche, per errore, erano state inserite tredi nazionalità italiana”. L’incendio si sarebbe sviluppato da un camion nella stiva. Il ...

