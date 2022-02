Spalletti: «Contro il Cagliari l’unico che forse riusciremo a recuperare sarà Politano» (Di sabato 19 febbraio 2022) Contro il Cagliari il Napoli riuscirà a recuperare solo Matteo Politano tra gli infortunati che ha in squadra. E anche a tal proposito, il tecnico, Luciano Spalletti, ha usato il condizionale. Di seguito le sue parole riservate agli infortunati nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. «Per quanto riguarda i quattro infortunati, sicuramente per la partita di Cagliari non ci saranno. Per il Barcellona dovremo valutare ma temo che l’unico che potremo recuperare forse sarà Politano, bisognerà valutare nelle partite successive. Ogni volta che continuano a dirci che siamo tutti poi ce ne succedono di tutti i colori… Speriamo di avere tanti campioni sempre a disposizione, prima non ho citato ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022)ilil Napoli riuscirà asolo Matteotra gli infortunati che ha in squadra. E anche a tal proposito, il tecnico, Luciano, ha usato il condizionale. Di seguito le sue parole riservate agli infortunati nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. «Per quanto riguarda i quattro infortunati, sicuramente per la partita dinon ci saranno. Per il Barcellona dovremo valutare ma temo cheche potremo, bisognerà valutare nelle partite successive. Ogni volta che continuano a dirci che siamo tutti poi ce ne succedono di tutti i colori… Speriamo di avere tanti campioni sempre a disposizione, prima non ho citato ...

