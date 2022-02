Salernitana-Milan | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021 2022

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la ventiseiesima giornata di. Cambio di allenatore per i granata, quasi spacciati in chiave salvezza ma ancora con qualche cartuccia da sparare. All’Arechi, però, arriva la capolista, che non vuole lasciare punti per strada. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 19 febbraio, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Dario Marcolin e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi. SportFace.

JuricCLASSIFICA SERIE A:55 punti; Inter* 54; Napoli 53; Juventus 46; Atalanta* 44; Lazio 42; ... Bologna* 28; Spezia 26; Udinese** 24; Sampdoria 23; Venezia* e Cagliari 21; Genoa 15;*...Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Ederson; Bonazzoli, Djuric, Ribery.(4 - 2 - 3 - 1):...Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Salernitana-Milan, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Cambio di allenatore per i granata, quasi spacciati in chiave ...Per il Toro, speranze su Belotti a 4,00 e Sanabria a 4,50. Salernitana da No Goal – Il Milan capolista gioca domani a Salerno, accompagnato come prevedibile da quote propizie, tanto che il «2» ...