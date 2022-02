Salernitana-Milan | Nicola | “Salvezza? Se sono qui è perché ci credo”

(Di domenica 20 febbraio 2022) “Cimolte cose che mipiaciute. Sapevamo di non essere perfetti. Questa sera abbiamo affrontato una grande squadra e ci siamo presi la responsabilità di pressare alti.? Sequi èci. Ho accettato lacipersone affermate con dei valori. Ho la voglia di provare a fare qualcosa di diverso”. Lo ha detto Davide, tecnico della, dopo il pareggio contro il. Il nuovo allenatore, subentrato a Stefano Colantuono, è soddisfatto del 2-2: “Mi è piaciuta la voglia e l’applicazione, c’è ancora molto da fare, ma non ci preoccupa il lavoro – prosegue a Sky Sport – Se facciamo qualcosa di grande è anche e soprattutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Milan

...30 Reggio Emilia - Varese 82 - 84 CALCIO - SERIE A 15:00 Sampdoria - Empoli 2 - 0 18:00 Roma - Verona 2 - 2 20:452 - 2 CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30 West Ham - Newcastle 1 - 1 16:...Nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A, ilpareggia per 2 - 2 contro la, ultima in classifica, in trasferta, e rischia il controsorpasso in vetta alla classifica dell'Inter. In gol Messias, Bonazzoli, Djuricic e Rebic. Guarda ...Milan (4-2-3-1): Maignan 5; Calabria 6,5 (28' Florenzi 6), Tomori 5,5, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Tonali 6, Bennacer 5,5 (1' st Kessie 6); Messias 6,5 (28' st Saelemaekers 6), Diaz 5,5 (16' st Rebic ...Anche senza vittoria, è buona la prima per Davide Nicola, che all’esordio da allenatore della Salernitana ferma sul risultato di 2-2 il Milan. Finisce 2-2. vedi letture. Salernitana e Milan pareggiano ...