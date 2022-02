Rugby: Peroni Top10, vittorie per Fiamme Oro e Mogliano nei recuperi dell'ottava giornata (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - Due partite emozionanti quelle in calendario nel pomeriggio odierno e valide per i recuperi dell'ottava giornata del Peroni Top10. A Rovigo le Fiamme Oro espugnano il Battaglini nei minuti finali vincendo, in rimonta, 31-28. Prima frazione che vede il XV di Coetzee andare in vantaggio all'intervallo sul 19-3 grazie alla precisione sui calci piazzati di Van Reenen. Nella ripresa la squadra di Presutti inizia la rimonta con il calcio piazzato di Di Marco e la meta di Guardiano. Nei minuti finali – sul parziale di 28-21 per Rovigo – le Fiamme Oro in pochi minuti riescono a ribaltare il risultato con la meta di Marinaro, trasformata da Di Marco, e con un calcio piazzato dello stesso mediano di apertura dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - Due partite emozionanti quelle in calendario nel pomeriggio odierno e valide per idel. A Rovigo leOro espugnano il Battaglini nei minuti finali vincendo, in rimonta, 31-28. Prima frazione che vede il XV di Coetzee andare in vantaggio all'intervallo sul 19-3 grazie alla precisione sui calci piazzati di Van Reenen. Nella ripresa la squadra di Presutti inizia la rimonta con il calcio piazzato di Di Marco e la meta di Guardiano. Nei minuti finali – sul parziale di 28-21 per Rovigo – leOro in pochi minuti riescono a ribaltare il risultato con la meta di Marinaro, trasformata da Di Marco, e con un calcio piazzatoo stesso mediano di apertura dei ...

