Roma, calci e pugni a un rider di 29 anni: pestato di notte da un gruppo di ragazzi ubriachi (Di sabato 19 febbraio 2022) Al peggio non c'è mai fine. Un ragazzo di 29 anni, che stava semplicemente effettuando delle consegne, è stato picchiato, senza alcun motivo, da un gruppo di giovani in piazza delle Cinque Lune, a pochi passi da piazza Navona, nel cuore di Roma. I fatti si sono verificati alle 4 di stanotte: il giovane lavoratore si era fermato davanti a un noto fast food. Proprio lì è avvenuta la brutale aggressione con calci e pugni. Gli aggressori, un gruppo nutrito (circa una decina) probabilmente ubriachi, sono poi fuggiti. Il rider, invece, è stato portato in ospedale: ha lesioni al volto. Intanto sono scattate le indagini dei carabinieri di piazza Farnese che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

