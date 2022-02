Rapina violenta a un benzinaio nel Napoletano | immagini choc VIDEO

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –in un distributore di benzina di Giugliano (Napoli), nella zona dell’oasi del Sacro Cuore. Il tutto ripreso dalle telecamere dellasorveglianza. Nel, reso pubblico dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli, si vedono tre giovani avvicinarsi in sella a uno scooter alminacciandolo con la pistola per poirlo. Uno di loro, quello che impugna l’arma, scende dal motorino, punta la pistola alla tempia del lavoratore e contestualmente lo prende a calci “Scene agghiaccianti, ancor più terribili – sottolinea Borrelli – se si pensa che a commettere atti simili sono stati ragazzini, forse minorenni a quanto si apprende. La deriva di violenza nei giovani è inarrestabile, si impugna una pistola ...

