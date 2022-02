Muro M5S contro il tetto del contante a 2mila euro. Si punta a riportarlo a mille nel primo provvedimento utile (Di sabato 19 febbraio 2022) Il M5S non si arrende sulla battaglia che il Governo Conte aveva intrapreso con la spinta sul cashback, la digitalizzazione e la tracciabilità dei pagamenti. Ovvero non intende arretrare nella lotta all’evasione. Il giorno dopo il blitz delle destre, con Lega e Forza Italia che hanno votato assieme all’opposizione – rappresentata da Fratelli d’Italia – per riportare per un anno la soglia dell’uso del contante a duemila euro, i deputati pentastellati Vita Martinciglio e Giovanni Currò annunciano di aver presentato in Aula un emendamento soppressivo al milleproroghe rispetto all’innalzamento del tetto del contante. “Come spiega benissimo uno studio di Bankitalia del 2021, un intervento del genere costituisce un favore enorme all’economia sommersa. E, in un Paese con circa 100 miliardi annui di evasione, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) Il M5S non si arrende sulla battaglia che il Governo Conte aveva intrapreso con la spinta sul cashback, la digitalizzazione e la tracciabilità dei pagamenti. Ovvero non intende arretrare nella lotta all’evasione. Il giorno dopo il blitz delle destre, con Lega e Forza Italia che hanno votato assieme all’opposizione – rappresentata da Fratelli d’Italia – per riportare per un anno la soglia dell’uso dela duemila, i deputati pentastellati Vita Martinciglio e Giovanni Currò annunciano di aver presentato in Aula un emendamento soppressivo alproroghe rispetto all’innalzamento deldel. “Come spiega benissimo uno studio di Bankitalia del 2021, un intervento del genere costituisce un favore enorme all’economia sommersa. E, in un Paese con circa 100 miliardi annui di evasione, ...

