Milioni di euro per mascherine inutili. Ecco l'eredità di Conte (Di sabato 19 febbraio 2022) Nei magazzini ci sono 218 Milioni di mascherine fuori norma. Lo stoccaggio costa 313mila euro al mese. E Figliuolo deve spenderne 698mila per smaltirle Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) Nei magazzini ci sono 218difuori norma. Lo stoccaggio costa 313milaal mese. E Figliuolo deve spenderne 698mila per smaltirle

