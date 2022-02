Marry Me - Sposami, Jennifer Lopez: “È la prima volta che faccio un film che è anche un album!” (Di sabato 19 febbraio 2022) La video intervista a Jennifer Lopez, protagonista di Marry Me - Sposami, commedia romantica in cui è una cantante famosa che decide di sposare un professore interpretato da Owen Wilson. Erano un po' di anni che non la vedevamo in quello che è il suo genere preferito: dopo essere stata una ballerina di lap dance in Le ragazze di Wall Street e una detective nella serie Shades of Blue, Jennifer Lopez è tornata al suo primo amore, la commedia romantica, con Marry Me - Sposami. Nelle sale italiane dal 10 febbraio, il film, diretto da Kat Coiro, è un classico "feel-good movie": Jennifer Lopez interpreta Kat Valdez, cantante famosissima. Praticamente un alter ego di *JLo, star della musica che nutre ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 febbraio 2022) La video intervista a, protagonista diMe -, commedia romantica in cui è una cantante famosa che decide di sposare un professore interpretato da Owen Wilson. Erano un po' di anni che non la vedevamo in quello che è il suo genere preferito: dopo essere stata una ballerina di lap dance in Le ragazze di Wall Street e una detective nella serie Shades of Blue,è tornata al suo primo amore, la commedia romantica, conMe -. Nelle sale italiane dal 10 febbraio, il, diretto da Kat Coiro, è un classico "feel-good movie":interpreta Kat Valdez, cantante famosissima. Praticamente un alter ego di *JLo, star della musica che nutre ...

