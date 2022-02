Le misure del governo contro il caro - bollette non convincono consumatori e commercianti (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo l'approvazione di Confindustria arrivano le bocciature di Codacons, Cgia di Mestre e Confcommercio: stanziamenti insufficienti, rincari uno tsunami sull'economia Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo l'approvazione di Confindustria arrivano le bocciature di Codacons, Cgia di Mestre e Confcommercio: stanziamenti insufficienti, rincari uno tsunami sull'economia

Advertising

DSantanche : Bambini e ragazzi non possono fare sport o altre attività perché non hanno il #supergreenpass imposto da #Speranza?… - Antonio_Tajani : #GiornataNazionalePersonaleSanitario Rendiamo merito a medici e infermieri, a chi ha combattuto in prima linea il c… - gparagone : LUCIO FONTI, del foro di Patti. Contro le vergognose, liberticide misure di Draghi, con la toga, in sciopero della… - sotirias : RT @BEPPESARNO: ...Boris Johnson annuncia la TOTALE CANCELLAZIONE delle misure anticovid nonostante l'annuncio odierno della positività del… - AntonCuffaro : RT @Vito68122235: Onore a questo popolo Canada Nonostante l'ondata di arresti ,la brutalita' della polizia a Ottawa,e le misure di totalit… -