Incendio della Euroferry Olimpia | arriva la conferma | 12 passeggeri dispersi

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 12 idi cui non si hanno notizie dopo l’che ha distrutto la nave al largo di Corfù. E’ quanto riferisce l’emittente greca Skai sulla base delle dichiarazioni del ministroNavigazione ellenico Yiannis Plakiotakis. Questi ha spiegato che “fin dal primo momento c’è stata un’operazione immediata e gigantesca attraverso Guardia Costiera, Aeronautica e Marina che ha portato al salvataggio di 280e membri dell’equipaggio. Le indagini proseguono ora per localizzare le 12 persone scomparse. Tra loro ci sono 3 greci, con le cui famiglie siamo in costante contatto” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un incendio è scoppiato su un traghetto della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo… - Mancherebbero all'appello ancora 14 passeggeri tra quelli messi in salvo dalla nave Euroferry Olympia della Grimald… - #13febbraio, 39 anni fa l'#incendio del cinema Statuto a #Torino. Dopo quella drammatica esperienza cambiarono le n… - Le immagini del terribile incendio stanotte sul traghetto della Grimaldi diretto dalla Grecia a Brindisi.

Sono 12 i passeggeriEuroferry Olimpia di cui non si hanno notizie dopo l'che ha distrutto la nave al largo di Corfù. E' quanto riferisce l'emittente greca Skai sulla base delle dichiarazioni del ministro ...... ma in serata si teme ancora per la sorte di 11 persone che mancano all'appello: tre di loro sono state però localizzate all'internonave.sul traghetto Euroferry dalla Grecia a ...CORFU’. La Guardia costiera greca ha ripreso all'alba la ricerca di eventuali superstiti fra le 12 persone che figurano ancora come disperse dopo l'incendio di ieri (18 febbraio) al largo dell'isola ...La guardia costiera greca ha ripreso all'alba la ricerca di eventuali superstiti fra le 12 persone che figurano ancora come disperse dopo l'incendio di ieri al largo dell'isola greca di Corfù del ...