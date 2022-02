Fondazione Open, Renzi: “Oggi vince chi crede nella giustizia e non molla mai” (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Caso Open. Oggi ha parlato la Cassazione. E per la quinta volta ha criticato l’azione della procura di Firenze. È stato giudicato illegittimo il sequestro fatto al mio amico fraterno Marco Carrai. Chi ha subito le conseguenze di sequestri illegittimi – pubblicati in modo illegittimo – sa che niente potrà risarcire le lacrime e il dolore di questi mesi. Ma Oggi c’è un messaggio di speranza per i più giovani: quando parla la giustizia, tace il giustizialismo”. Lo scrive su Fb Matteo Renzi, postando una foto che lo ritrae sorridente insieme a Marco Carrai. “Oggi – scrive Renzi – vincono le persone che credono nella giustizia. E non si arrendono, non mollano mai”. L'articolo proviene ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Casoha parlato la Cassazione. E per la quinta volta ha criticato l’azione della procura di Firenze. È stato giudicato illegittimo il sequestro fatto al mio amico fraterno Marco Carrai. Chi ha subito le conseguenze di sequestri illegittimi – pubblicati in modo illegittimo – sa che niente potrà risarcire le lacrime e il dolore di questi mesi. Mac’è un messaggio di speranza per i più giovani: quando parla la, tace illismo”. Lo scrive su Fb Matteo, postando una foto che lo ritrae sorridente insieme a Marco Carrai. “– scrive– vincono le persone che credono. E non si arrendono, nonno mai”. L'articolo proviene ...

Advertising

SkyTG24 : Fondazione Open, la Cassazione annulla per la terza volta i sequestri a Marco Carrai - RaffaelePizzati : RT @RaffaelePizzati: Beh ... che la Cassazione per la 5a volta su 5 dica che sul caso #Open la procura di Firenze abbia agito illegittimame… - rosadineve : Per la terza volta la Cassazione dichiara illegittimi i sequestri a Carrai. Non sussiste neppure l'ipotesi astratta… - danieledv79 : RT @RaffaelePizzati: Beh ... che la Cassazione per la 5a volta su 5 dica che sul caso #Open la procura di Firenze abbia agito illegittimame… - guscabin : RT @Open_gol: Per uno dei difensori dell'imprenditore Marco Carrai la sentenza delle Cassazione farebbe sgretolare l'intero impianto accusa… -