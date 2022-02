Draghi vola a Mosca per far incontrare Putin e Zelensky, per voi riuscirà a evitare la guerra? (Di sabato 19 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

Advertising

BettyMemeo : RT @ElioLannutti: Carovita: con Draghi, si vola ! Spread oltre 170 punti base; prezzi dei carburanti, in salita sulla rete fino a 2,074 eur… - arcocielo : RT @ElioLannutti: Carovita: con Draghi, si vola ! Spread oltre 170 punti base; prezzi dei carburanti, in salita sulla rete fino a 2,074 eur… - Gielle76 : Draghi vola in Russia, Putin dice che l'altro giorno non si è presentato nessuno... - pixel_di : RT @ElioLannutti: Carovita: con Draghi, si vola ! Spread oltre 170 punti base; prezzi dei carburanti, in salita sulla rete fino a 2,074 eur… - Nury_810 : RT @ElioLannutti: Carovita: con Draghi, si vola ! Spread oltre 170 punti base; prezzi dei carburanti, in salita sulla rete fino a 2,074 eur… -