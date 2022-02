Covid | più di due milioni e mezzo di casi nella fascia 0-19 anni | 14 mila ricoveri e 46 morti – Il report Iss

Leggi su open.online

(Di sabato 19 febbraio 2022) Le persone non vaccinate contro-19 vanno in terapia intensiva circa 20 volte di più di chi ha fatto anche la dose booster. E 8 volte di più rispetto ai vaccinati con due dosi fatte da meno di 120 giorni. Questo emerge dal consuetointegrale sulla sorveglianza epidemiologica SarS-Cov-2 dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato oggi, che riporta i dati deinelle rianimazioni italianepopolazione over 12 registrati fra il 31 dicembre 2021 e il 30 gennaio 2022. Secondo l’analisi dell’Iss il tasso diin terapia intensiva per i non vaccinati è pari a 35 per 100.000 abitanti rispetto ai vaccinati con ciclo completo che è invece di 4per 100.000 abitanti (8 volte più alto) e rispetto ai 2in terapia intensiva per ...