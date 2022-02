Barcellona | De Jong | «Ecco quale sarà il mio futuro»

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il centrocampista del, De, ha annunciato il suonel club spagnolo. Le sue parole. Il centrocampista del, De, ha annunciato il suonel club spagnolo ai microfoni del The Guardian. Le sue parole: DECISIONE – «Sono molto felice di essere al. Fin da piccolo volevo essere qui, anche se pensavo che avremmo potuto vincere più trofei nei primi 2 anni. Mi aspettavo di più in questo senso. Ma ovviamente voglio restare qui ancora per molti anni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

