Alex Belli torna al GF Vip, il retroscena: ecco come hanno reagito gli ex concorrenti (Di sabato 19 febbraio 2022) come hanno reagito gli ex concorrenti all’ingresso di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip? A quanto pare non bene. Nonostante il man della factory sia particolarmente controverso è il vincitore morale dell’edizione. Alex Belli torna al GF Vip: come hanno reagito gli ex concorrenti, il retroscena Tramite le chicche di gossip di Casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 19 febbraio 2022)gli exall’ingresso dinella Casa del Grande Fratello Vip? A quanto pare non bene. Nonostante il man della factory sia particolarmente controverso è il vincitore morale dell’edizione.al GF Vip:gli ex, ilTramite le chicche di gossip di Casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - Rov64827300 : RT @wilmington_girl: Alex a Delia:'Sole ha delle battute del caxxo'. No Belli SOLE TI DICE LA VERITÀ E TI SMERDA,ECCO PERCHÈ NON TI PIACC… - fabioskyblue : @nonloso01747111 Il vestito lo ha tagliato Alex belli a Jessica come a quasi tutti. Si ma infatti parliamo di cazza… - CameliaLadi : Pensavo di non doverlo mai dire ma con Pio e Amedeo rimpiango Alex belli #CePostaPerTe - susy_DV7 : Settimana scorsa Alex belli oggi Pio e Amedeo maria perché????#cepostaperte -