Affari Tuoi | scordatevi com’era prima | ecco cosa cambierà

Leggi su altranotizia

(Di sabato 19 febbraio 2022)ritorna in una nuova veste per offrire al pubblico un entusiasmante gioco del sabato sera. Tante le novità rispetto al passato, a cominciare dalla conduzione.quello che vedranno i telespettatori. Il TG1, diretto da Monica Maggioni, gli tirerà la volata e poi partirà una nuova, grande sfida per Rai 1. E la rete ammiraglia per l’occasione ha chiamato, ancora una volta, uno dei suoi fuoriclasse più importanti.-AltranotiziaSarà infatti Amadeus, dopo i trionfi del Festival di Sanremo, a condurre un programma che è una rivisitazione, con alcune novità, di un game show della Rai ormai entrato nella storia. Era il 13 ottobre 2003 quando è andata in onda lapuntata e a condurla è stato Paolo Bonolis, ancora sotto contratto con la Rai. Il ...