Zona gialla per Piemonte | Abruzzo | Marche e Valle d’Aosta

(Adnkronos) – Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta lasciano la Zona arancione e tornano in Zona gialla da lunedì 21 febbraio "alla luce dei dati della Cabina di regia" sull'andamento di Covid-19 in Italia. Lo comunica il ministero della Salute.

