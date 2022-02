Ucraina, Usa: "Altri soldati russi verso il confine" (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Sebbene la russia abbia annunciato che sta riportando le sue forze alla guarnigione, dobbiamo ancora vederlo. In effetti, vediamo piu' forze muoversi in quella regione, quella regione di confine. E ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Sebbene laa abbia annunciato che sta riportando le sue forze alla guarnigione, dobbiamo ancora vederlo. In effetti, vediamo piu' forze muoversi in quella regione, quella regione di. E ...

Agenzia_Ansa : La Russia non solo non ha ritirato truppe ma ha aggiunto almeno altri '7.000 militari' ai confini con l'Ucraina, ri… - Agenzia_Ansa : 'Per il momento episodi di de escalation sul terreno non si sono visti', così il presidente del Consiglio Mario Dra… - Agenzia_Ansa : In corso a Mosca l'incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo russo Lavrov. Il bilaterale… - andrewsword2 : RT @yenisey74: -Il presidente Usa Joe Biden ritiene che la minaccia di un'invasione russa dell'Ucraina sia 'molto elevata'.- Biden ha rott… - umbo70 : RT @fratotolo2: Secondo l’intelligence USA, la #Russia utilizzerà armi chimiche contro i civili e poi farà credere che sono stati gli ucrai… -