Soleil Sorge e Alex Belli | le reazioni post la puntata

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Cosa succede traed? Ecco ledei due concorrenti al termine dellaSoleiedtornano ad essere protagonisti indiscussi della. Al termine della diretta, però, i due concorrenti hannoope e spiazzanti. COSA SUCCEDE TRA? Mentreappare calmo e tranquillo,sembra essere sulle sue e mostra indifferenza nei confronti dell’attore., infatti, chiede all’ influencer se vuole cenare e se deve preparare qualcosa anche per lei, matira dritto e non risponde alla domanda. ...

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

La nuova diretta del Grande Fratello Vip si apre con un nuovo capitolo sul triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e. Nonostante i riavvicinamenti tra marito e moglie, Delia sottolinea di avere ancora molte insicurezze: 'Tutto quello che vedo, quello che c'è stato prima... Non ce la faccio, soprattutto ...Il Triangolo del Grande fratello vip in corso, formato da Alex Belli e le gieffine Delia Duran e, torna a far discutere, stavolta per un intervento pubblico di Cecilia Rodriguez. L'ex gieffina nonché sorella di Belen Rodriguez si è espressa aspramente sul poliamore in corso nella ...Solei Sorge ed Alex Belli tornano ad essere protagonisti indiscussi della puntata. Al termine della diretta, però, i due concorrenti hanno reazioni opposte e spiazzanti. Mentre Alex appare calmo e ...La 42esima puntata, ovviamente, è iniziato con il triangolo artistico composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Per loro il reality show stasera ha preparato un esperimento. Messi uno di ...